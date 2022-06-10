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Эксперт Ирина Сивакова рассказала, что часть российских пенсионеров могут лишиться крупной суммы, которая будет вычтена из пенсии в июле 2022 года. Подробности передает издание PRIMPRESS.

В группе риска находятся пенсионеры, которые переезжают на постоянное место жительства с одного региона в другой. Также лишиться части денег пенсионер может, если перестанет получать доплату до прожиточного минимума.

Ирина Сивакова отметила: «Многие пенсионеры в определенный период времени принимают для себя решение уехать жить на юг из более северных регионов. Часто для постоянного места жительства выбирают Краснодарский край. Там прожиточный минимум с июня вырос до 11 492 рублей. Если же переезд состоялся из Якутии, где минимум равен теперь 18 087 рублям, потери для пенсионера составят 6595 рублей в том случае, если его пенсия изначально была ниже 11 тысяч».

Кроме того, эксперт предупреждает, что часть пенсии россияне теряют при переезде из районов Севера. В таком случае у них отменяется районный коэффициент.

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