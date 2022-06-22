У россиянки изъяли в аэропорту Франкфурта брендовую сумку Furla стоимостью 500 евро при попытке получить налоговый вычет по системе Tax Free.

По словам туристки, она пыталась получить штамп для оформления Tax Free для возврата НДС на карту иностранного банка. Таможенный офицер потребовал показать вещь, а после этого сообщил об ее изъятии и возбуждении в отношении россиянки дела о попытке незаконного ввоза в Россию из Европы предметов роскоши.

При этом девушка не столкнулась с какими-либо трудностями при покупке сумке. Продавцы выписали без проблем документы на российский паспорт. Кроме того, туристка вылетала из Германии в другую страну, она не собиралась лететь в Россию.

Позже стало известно, что это не первый случай изъятия вещей у россиян при попытке оформления Tax Free. Такие ситуации уже возникали в аэропортах Германии, Франции, Эстонии, Австрии и Испании.