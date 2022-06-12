Отказ финского президента Саули Ниинистё ужинать с королем Швеции Густавом XVI после высказываний президента России Владимира Путина о Петре Первом – это симптом психоза, которым заражаются многие западные политики. Такой вывод сделал политолог Алексей Мартынов.

Он напомнил, что российский лидер, говоря об истории, заявил, что Петр I ничего не отбирал у Швеции. Не исключено, что именно эти его словам стали причиной «вспышки психоза» у Ниинистё.

Мартынов также напомнил финскому лидеру, что как раз Финляндия во времена Петра Первого была процветающим государством, однако действующий ее лидер просто не знает исторических фактов о собственной стране.

Ранее действия Ниинистё прокомментировал и политолог Константин Калачев. Он отметил, что финскому президенту действительно было не до смеха, так как слова российского лидера сейчас во многих странах воспринимают даже слишком серьезно.