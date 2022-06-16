16 июня вдоль границ Беларуси, России и Украины появилось множество натовских самолетов. Такой активности не наблюдалось уже довольно давно, рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговый сервис ADS-B Exchange.

В основном вдоль границ трех государств замечена разведывательная авиация, которая не пересекает рубежи воздушного пространства России, Украины и Беларуси, но находится в непосредственной близости от них. Отмечается, что это вполне может означать подготовку к провокации против РФ.

Впрочем, такая активность разведывательных самолетов связана, скорее всего, с приездом в Киев канцлера Германии Олафа Шольца и президентов Франции и Италии Эммануэля Макрона, и Марио Драги.

Эксперты заявляют, что между разведывательными летательными аппаратами периодически появлялись также заправщики НАТО, что может указывать на наличие истребителей.