После нескольких успехов ВСУ Запад охватила эйфория, однако сейчас она уверенно идет на спад. Многие эксперты уже не верят, что украинской армии удастся отбросить ВС РФ и одержать победу в конфликте, пишет американское издание The Washington Post.

Авторы публикации отмечают, что хотя ВСУ отлично снаряжены с помощью Запада, российские войска все же с каждым днем наращивают темпы наступления и утверждают подавляющую огневую мощь. Они быстро и эффективно адаптируются к быстро изменяющимся условиям боевых действий, поэтому в их поражение уже никто не верит, цитирует американских журналистов портал “Военное дело”.

ВС РФ действуют грамотно и неторопливо. При этом у них намного больше ресурсов, а боевой потенциал израсходован менее, чем на половину. Поводов для оптимизма становится все меньше с каждым днем. Кроме того, становится очевидно, что Украина проиграет в конфликте.