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Турция дала Сирийским демократическим силам всего 24 часа, чтобы оставить города Тель-Рифат и Манбидж. По мнению экспертов портала Avia.Pro, это ультиматум, в случае невыполнения которого турецкие ВС начнут ранее анонсированную специальную операцию на территории САР.

Согласно информации издания Ark News договоренность о том, что СДС уйдут из упомянутых выше городов, была достигнута в переговорах между российской и турецкой сторонами. Если в течение 72 часов соглашение выполнено не будет, населенные пункты атакует армия Турции. В настоящий момент она накопила силы в 30 тысяч военнослужащих и готова к началу боевых действий.

Никакой официальной информации о подобных договоренностях от российской стороны не поступало. Однако точно известно, что именно из-за недовольства ВС РФ Анкара не дает приказ к началу наступления.

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