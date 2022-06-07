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Власти Турции приняли решение об изменении международного названия страны на Türkiye. Официальное уведомление об изменении названия постпредство Турции при Североатлантическом альянсе уже направило Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Подробности передает агентство Anadolu.

Запрос на изменение написания названия страны на иностранных языках на Türkiye был ранее удовлетворен ООН. Название Türkiye будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах. Таким шагом Анкара хочет повысить рейтинг страны на международной арене.

Турция направляла официальный запрос в ООН и ЕС. Уже в декабре 2021 года президент Турции подписал документ, в котором отмечено, что новым экспортным брендом страны станет Türkiye. Этот бренд будет направлен на повышение узнаваемости продукции во всем мире.

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