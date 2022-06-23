Со 2 июля увеличивается количество авиарейсов в турецкий Измир. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Теперь самолеты будут летать на курорт не два раза, а пять.

Туроператоры отмечают, что это увеличит возможности россиян, которые хотят провести отдых в Турции. Дополнительные рейсы будут осуществляться авиакомпанией Pegasus. Вылеты запланированы по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Эксперты отмечают, что наиболее востребованными курортами сейчас являются Дидим, Чешме и Кушадасы. Особой популярностью у россиян пользуются четырех- и пятизвездочные отели, работающие по системе «все включено».

Отдых на 10 дней в четырехзвездочном отеле в Чешме обойдется в 175 000 рублей, а размещение в пятизвездочном отеле в Дидиме будет стоит от 232 000 рублей.