1200 районов городов Турции будут закрыты для проживания граждан других государств, сообщил глава МИД страны Сулейман Сойлу. Он отметил, что это связано со снижением на 5 процентов доли иностранных граждан, живущих в ряде населенных пунктов.

Турецкие СМИ ранее предупреждали о таком шаге. Они предположили, что снижение квот до 20 процентов связано с увеличившимся числом беженцев из Сирии. Сойлу уточнил, что ограничение будет введено уже с 1 июля, но не сказал, какие именно районы будут закрыты для иностранцев.

В настоящий момент официальные данные гласят, что в Турцию перебрались 3,7 миллиона жителей Сирии. 505 человек вернулись в САР в мае прошлого года. Оппозиционные силы заявляют, что Анкара скрывает информацию о реальной численности беженцев и сильно ее занижает.