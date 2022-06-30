Турция должным образом отреагировала на угрозы Греции и развернула комплексы С-400, приобретенные у России, пишет портал Avia.Pro. ЗРК, по словам экспертов, сейчас впервые можно увидеть на спутниковых фото.

Напомним, что ранее Греция заявила, что возможности ее тактических ракет позволяют атаковать территорию Турции. При необходимости боезаряды достанут даже до пролива Босфор. Анкара восприняла это заявление как угрозу и предприняла меры для своей защиты.

Зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400 развернуты на авиабазе Мюртед, расположенной в непосредственной близости от турецкой столицы. Напомним, что они способны перехватывать любые крылатые и баллистические ракеты на дистанции до 400 км, что обеспечивает надежную защиту от атак с воздуха.

Турция высказывала желание приобрести у России еще одну батарею С-400, однако в настоящий момент процесс полностью остановился. В качестве причины эксперты называют события на Украине.