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Турция за все 70 лет членства в НАТО так и не нашла ни одного преимущества, кроме права вето в составе Альянса. Об этом сообщили эксперты издания Cumhuriyet.

Автор материала Мехмет Али Гуллер, уверен, что Анкаре нужно закрыть Черное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для Соединенных Штатов и стать частью Большого евразийского партнерства.

Если Турция выйдет из состава НАТО, то это лишит Вашингтон возможности установить контроль над политикой Анкары. Кроме того, это разрушит планы США в целом. Также этот шаг может стать переходом к стратегическом партнерству с Россией и Ираном.

Мехмет Али Гуллер отметил: «США придется отказаться от планов по превращению Черного моря в “озеро НАТО”, также исключение Анкары из блока станет провалом для США в вопросе влияния на Кавказе и в Центральной Азии».

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