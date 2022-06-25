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Турция впервые применила для удара по Сирии оперативно-тактические ракетные комплексы TMWS собственного производства. Портал Avia.Pro сообщил, что турецкие военные выпустили по объектам на территории САР сразу 4 боезаряда.

Особенностью TMWS является наличие стабилизированной башни, которая дает возможность наносить ракетные удары прямо во время движения. Боезаряды CIRIT и UMTAS/L-UMTAS даже в этом случае точно попадают в цель. Видеозапись, появившаяся в Сети, подтверждает эту информацию.

Эксперты называют недостатком турецкой системы малую дальность поражения целей. Однако есть и неоспоримое преимущество – запускаемые установкой ракеты летят по такой траектории, на которой их невозможно перехватить.

Напомним, что Турция намеревается провести спецоперацию в Сирии. Ее войска уже находятся на территории этой страны в полной готовности к наступлению, однако Анкара пока медлит с окончательным решением.

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