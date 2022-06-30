Сразу две мотострелковые роты азербайджанских войск попали под «дружественный огонь» собственного беспилотника Bayraktar TB2 и были практически полностью уничтожены. Рассказал об этом один из чудом выживших бойцов, передает портал Avia.Pro.

Военнослужащий уточнил, что речь идет об одном из боев в ходе Второй карабахской войны. Тогда всего одна ошибка оператора БПЛА стала фатальной для двух подразделений азербайджанской армии. Беспилотник внезапно открыл огонь по своим, нанеся множественные удары. В том бою погибло 52 военнослужащих.

Минобороны Азербайджана пока не комментирует это заявление, однако уже ясно, что оно негативно отразиться на репутации Баку и турецких беспилотников. Некоторые эксперты называют удары дрона совсем не случайными – не исключено, что азербайджанская армия устроила провокацию, чтобы обвинить в обстреле Армению, но что-то пошло не так.