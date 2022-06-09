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Закрытие воздушного пространства для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова со стороны Болгарии, Северной Македонии и Черногории может привести к масштабному кризису на Балканах. Об этом сообщают журналисты турецкого издания DikGazete.

Авторы публикации отметили, что власти этих стран приняли очень абсурдное решение. Они самостоятельно нагнетают обстановку в регионе, предпринимая антироссийские шаги. Последствиями может стать серьезный конфликт.

Власти этих стран должны понимать, что они являются только инструментом в руках США для организации провокаций против России. В своей статье эксперты отметили: «Следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косово и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова во многом обострит напряженность».

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