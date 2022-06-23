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ФРГ ждут серьёзные испытания, если поставки газа из России полностью остановятся через трубопровод “Северный поток”. Вероятно, что цены на “голубое топливо” взлетят сразу в три раза. Такое мнение высказал телеканалу RTL вице-канцлер Германии, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Представитель немецкого правительства отметил: он всерьёз опасается, что Россия после очередной инспекции “Северного потока” выявит какие-либо неполадки и полностью перекроет подачу газа в Германию. По мнению Хабека, Москва вполне могла бы пойти на такую меру политического давления.

Германия в настоящее время – основной европейский потребитель природного газа, который поставляется из России. Он используются в системе ЖКХ страны и в промышленном производстве. Проблемы с импортом “голубого топлива” в странах Евросоюза появились после введения в отношении России экономических санкций в ответ на начавшуюся специальную военную операцию в Донбассе.

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