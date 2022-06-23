Жители Чехии каждую неделю наблюдают за ростом цен на бензин. В эту среду они достигли исторического максимума – 2,08 доллара за литр. Об этом сообщила компания CCS, регистрирующая цена на топливо на АЗС.

Аналитический обозреватель компании Finlord Борис Томчак не исключает, что в ближайшие недели будет наблюдаться снижение цены на бензин, но стоимость дизтоплива продолжит расти.

Эксперт отметил: “Общемировое предложение нефти и автотоплива не успевает покрывать спрос, отсюда и высокие цены на них. Думаю, что рост этих цен продолжится и в последующие месяцы этого года”.

Правительство Чехии вводит ряд мер, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынка. На период летнего туристического сезона снизили на 0,06 доллара за литр потребительский налог на бензин и дизтопливо. Но это не остановило рост цен.