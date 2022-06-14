Бывший украинский депутат Олег Царев оценил своевременное уничтожение аэропортов страны, которое не позволило Североатлантическому альянсу доставлять оружие по воздуху огромными военно-транспортными самолетами, передает издание «Московский комсомолец».

Политик сообщил, что план ВС РФ сработал отлично, однако сейчас появилась еще одна задача – нанесение ракетных и авиаударов по железнодорожной инфраструктуре. Работа в этом направлении ведется, однако достичь главной цели – полностью перекрыть каналы поставок западных вооружений, пока не удается.

«Многие военные эксперты, как в России, так и на Западе, высказывают удивление тому, что Россия не разрушает украинскую транспортную инфраструктуру», – заявил Царев.

Он также отметил, что по железной дороге из Румынии и Польши Киев получил более 100 гаубиц M777, почти полторы тысячи ПЗРК «Стингер», 6,5 тысяч ПТРК «Джавелин» и другое вооружение, которое уже применяется украинскими боевиками на Донбассе.