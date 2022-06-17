Вся политика Литвы построена на цели как можно больше насолить России. Но Запад не оправдал надежд Вильнюса, что подтверждается истерической реакцией главы МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса на успешное продвижение российской спецоперации на Украине, заявил политолог Вадим Трухачев.

Ландсбергис ранее заявил, что сильно разочарован действиями Украины и отсутствием в ее активе хоть каких-нибудь военных успехов. По мнению дипломата, шансы Киева «нанести Москве поражение» стремительно тают.

Трухачев прокомментировал это заявление и отметил, что оно является горьким признанием правды. Литва, которая мечтает напакостить Москве, уже впадает в истерику от того, что эта цель остается недостижимой. Причем виноват в этом Запад, который, по мнению литовского министра, недостаточно «покарал» Россию и из рук вон плохо помогает Украине.