читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вся политика Литвы построена на цели как можно больше насолить России. Но Запад не оправдал надежд Вильнюса, что подтверждается истерической реакцией главы МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса на успешное продвижение российской спецоперации на Украине, заявил политолог Вадим Трухачев.

Ландсбергис ранее заявил, что сильно разочарован действиями Украины и отсутствием в ее активе хоть каких-нибудь военных успехов. По мнению дипломата, шансы Киева «нанести Москве поражение» стремительно тают.

Трухачев прокомментировал это заявление и отметил, что оно является горьким признанием правды. Литва, которая мечтает напакостить Москве, уже впадает в истерику от того, что эта цель остается недостижимой. Причем виноват в этом Запад, который, по мнению литовского министра, недостаточно «покарал» Россию и из рук вон плохо помогает Украине.

Вам может понравиться

ВС США поздравили свою армию с днем рождения видеороликом с нацистскими танками

В видеохронике, размещенной в Twitter-аккаунте Национальной гвардии США, вместо американских танков показали боевые машины нацистов Третьего рейха. На это обратили внимание подписчики. Ролик, посвященный одному из неофициальных праздников ВС США,

В России увеличилось число пациентов с неврологическими расстройствами после ковида

Последствия заражения коронавирусной инфекцией для многих людей не проходят бесследно. В России увеличилось число пациентов с неврологическими расстройствами, которые проявились после ковида (болезни, которую вызывает коронавирус). Об этом рассказала глава

ВСУ экстренно отступают от Бахмута под угрозой попадания в котел и уничтожения

Боевики ВСУ, сосредоточенные в Бахмуте, в экстренном порядке отступают из города, сообщил портал Avia.Pro. Сейчас они дошли до западной окраины и фактически сдают населенный пункт союзным силам РФ и ДНР.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |