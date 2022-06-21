Три боевых катера иранского Корпуса стражей исламской революции приблизились на опасное расстояние к двум кораблям ВМС США в Персидском заливе. Об этом сообщила газета Washington Post.

Американский патрульный корабль вместе с высокоскоростным транспортным армейским судном USNS Choctaw County осуществляли переход в международных водах Персидского залива. В этот момент им навстречу начали приближаться три катера Ирана. Судна изменили траекторию движения только после того, когда американский патрульный корабль издал звуковое предупреждение.

Эксперты издания сообщают, что иранские катера приблизились к американским кораблям на 46 метров. Представители командования США заявили, что действия иранской стороны “не соответствуют международным стандартам профессионального или безопасного поведения в море”. Кроме того, существовала угроза столкновения.