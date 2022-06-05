Журналисты канадского издания Toronto Star разоблачили коррупционную схему, которую украинские чиновники используют для продажи оружия, поставляемого Западом, передает “Газета.ru”.

Авторы публикации ссылаются на военнослужащих ВСУ и сотрудников экстренных служб, которые также якобы получают помощь от Североатлантического альянса. Но по факту, машины «Скорой помощи», передаваемые на Украину, используются местными чиновниками в качестве личного транспорта, а лекарства идут на продажу, потому что их катастрофически не хватает.

«Приобретение сильнодействующих болеутоляющих или препаратов, помогающих остановить травматическое кровотечение, практически невозможно», — отметили авторы статьи.

Та же проблема возникает и с оружием. Так, глава одного из спасательных отрядов, особо не таясь, продавал «на сторону» 2 автомата Калашникова, а также противотанковый гранатомет натовского образца.