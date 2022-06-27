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Философ Наом Хомский рассказал в интервью изданию The Nation о том, какие есть варианты решения ситуации с Украиной. Это может быть дальнейшая эскалация или проведение мирных переговоров.

Обозреватель отметил, что длительное время в западных СМИ главной новостью была только спецоперация России на Украине. Но сейчас она уже не так популярна. При этом происшедшее грозит серьезными последствиями, среди которых и массовый голод. Особенно пострадают “страны третьего мира”.

По мнению Хомского, даже если бы Запад дал письменные гарантии нерасширения НАТО, он вряд ли стал их исполнять. Эксперт напомнил, что все устные «джентльменские» договоренности американские партнеры постоянно нарушали. Например, в 2008 году Грузию и Украину пригласили в Североатлантический блок, а в 2014 году произошел Майдан.

После этого Украина взяла курс на Запад, ее поэтапно накачивали оружием, присылали натовских инструкторов для обучения военнослужащих.

Страны Запада, по мнению Хомского, не заинтересованы в проведении мирных переговоров. Они будут склоняться к тому, чтобы продолжить эскалацию конфликта. Им хочется как можно больше навредить России, при этом никто не задумывается о последствиях.

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