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Заявления президента США Джо Байдена о «путинской инфляции» – это «трижды ложь» в которой кроется серьезная опасность для американской экономики, уверены авторы издания The Wall Street Journal.

Они отмечают, что подобные высказывания Байдена повышают значимость рычагов влияния Кремля, унижают Запад, который ничего с этими самыми рычагами сделать не в состоянии, а также дает возможность «не замечать» множество других факторов, которые и спровоцировали экономический кризис в Соединенных Штатах.

Журналист Холман Дженкин, перевод публикации которого представляет РИА Новости, пояснил, что причиной инфляции являются, во-первых, пандемия коронавируса, а во-вторых, изменение политики Запада, из-за которого способность рыночной экономики подстраиваться под любые влияния извне оказалась подорвана.

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