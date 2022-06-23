Внесение Украины в список кандидатов на вступление в Евросоюз – это очередной обман, пиар-акция Брюсселя. Статус кандидата абсолютно ничего не дает и не гарантирует скорое присоединение к ЕС, написал в издании The Spectator британский обозреватель Эндрю Тенненборн.

Он пояснил, что для ЕС данная ситуация идеальна, так как он может продемонстрировать всему миру свою лояльность к Украине, не беря на себя никаких обязательств. Тем более, что статус кандидата Киеву выдан «авансом». Чтобы получить хоть какие-то шансы на вступление, необходимо выполнить 7 важных условий, некоторые из которых для Украины всегда оказывались неподъемными.

Ранее о присвоении Украине статуса кандидата в ЕС высказался и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что чиновники Евросоюза отлично знают, что Киев никогда не сможет побороть коррупцию. Но желание насолить России сейчас превалирует над остальными проблемами.