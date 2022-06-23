читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Внесение Украины в список кандидатов на вступление в Евросоюз – это очередной обман, пиар-акция Брюсселя. Статус кандидата абсолютно ничего не дает и не гарантирует скорое присоединение к ЕС, написал в издании The Spectator британский обозреватель Эндрю Тенненборн.

Он пояснил, что для ЕС данная ситуация идеальна, так как он может продемонстрировать всему миру свою лояльность к Украине, не беря на себя никаких обязательств. Тем более, что статус кандидата Киеву выдан «авансом». Чтобы получить хоть какие-то шансы на вступление, необходимо выполнить 7 важных условий, некоторые из которых для Украины всегда оказывались неподъемными.

Ранее о присвоении Украине статуса кандидата в ЕС высказался и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что чиновники Евросоюза отлично знают, что Киев никогда не сможет побороть коррупцию. Но желание насолить России сейчас превалирует над остальными проблемами.

Вам может понравиться

Володин отреагировал на заявление главы МИД Украины Кулебы о готовности воевать лопатами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделала громкое заявление о том, что Киев готов воевать с Россией даже “с лопатами в руках”. Такое высказывание очень насмешило спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Politico: Шольц оконфузился, отправив в Литву 50 солдат вместо обещанных нескольких тысяч

В начале июня посетивший Литву немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал стране надежную защиту в виде нескольких тысяч военнослужащих бундесвера. Однако на деле «боевая бригада» оказалась ротой, включающей не более 50

На антироссийском концерте в Амстердаме Кончита Вурст призвала принять Украину в ЕС

Певец Том Ньюверз, известный на сцене как Кончита Вурст, принял участие в антироссийском концерте, который состоялся в Амстердаме. После исполнения своей песни он обратился к мировым политикам с призывом принять
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |