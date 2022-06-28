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США сейчас совершают такую же ошибку, как когда-то сделал Гитлер. Сегодняшние попытки Вашингтона подготовить войну сразу по двум направлениям, против России и Китая одновременно, очень схожи со стратегией Адольфа Гитлера. Но США забывают, что ту войну фашистская Германия проиграла. Такое мнение высказал председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман в статье для издания The Hill. Подробности передает РИА “Новости”.

Эксперт отметил, что российский президент обратил внимание на нацеленность Вашингтона сразу и на Пекин, и на Москву. При этом Путин понимает все безрассудство этой стратегии. Харлан Ульман пояснил: “Наполеон и Гитлер оба затеяли войну на два фронта, вторгшись в Россию в 1812 году и в СССР в 1941 году соответственно, и проиграли”.

Эксперт уверен, что Россия легко справится с санкциями Запада. А США сейчас нужно переключится с России на Китай.

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