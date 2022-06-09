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Квоты на экспорт удобрений, введенные Россией, могут спровоцировать еще больший продовольственный кризис, пишет американское издание The Hill. Авторы также отмечают, что ВС РФ может воспользоваться ситуацией на мировом рынке удобрений как тайным оружием против Запада.

Автор публикации Тобиас Бернс заявляет, что внесение Россией изменений в законодательство может негативно отразиться на продовольственном рынке. Так, оно повлияет на производство продуктов питания, а также на их международные перевозки.

Главной же проблемой нехватки удобрений на рынке станет очередное подорожание товаров продовольственной группы, уверен Бернс.

По словам журналиста, Россия задействовала скрытый рычаг, с помощью которого она может оказывать воздействие не только не Украину, но и на весь мировой рынок продовольствия.

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