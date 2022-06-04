Запад задумался о способах достичь компромисса с Россией, так как осознал, что попытка изолировать ее с помощью санкций с треском провалилась. Рестрикции наносят ущерб только западной экономике, в то время как продовольственный и энергетический экспорт РФ в мае побил все рекорды, написал автор издания The Hill Уильям Молони.

Он также отметил, что рубль, несмотря на экономические санкции, в мае добрался до двухлетнего максимума. Связано это с отказом большинства стран поддерживать западные ограничительные меры против РФ. Из 195 государств только 65 пошли на поводу у России. Причем к тем, кто не поддержал санкции относятся такие крупные державы, как Китай и Бразилия, Индонезия и Мексика, Индия и прочие.

Все это привело к осознанию Западом бесполезности санкций и попыток оставить Россию в международной изоляции. Поэтому он активно ищет возможности для компромисса.