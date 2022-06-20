За почти 4 месяца спецоперации ВС РФ на Украине 7,5 миллионов граждан этой страны выехали в Европу в качестве беженцев. Многие миллионы также числятся в списках внутренне перемещенных лиц. И все прогнозы показывают, что это только начало, сообщает издание The Guardian.

ООН ранее предупреждала, что ситуация с украинскими беженцами станет самым крупным мигрантским кризисом за всю историю планеты. Похоже, что она не ошиблась. Сейчас многие волонтерские организации, а также государственные органы разных стран, которые все это время занимались оказанием помощи беженцам, заявляют, что намерены кардинально изменить принципы своей деятельности. Изначально они рассчитывали на быстрое завершение конфликта, однако сейчас становится ясно, что требуется долгосрочная стратегия.

Так, Германия, в которой осели 725 тысяч беженцев, заявляет, что все резервы доступного или социального жилья почти на исходе. Чтобы разместить украинцев, ряд общин возводят модульные здания. Также для этой цели могут быть использованы спасательные убежища, в которых из-за наводнения в прошлом году жили немцы, переселившиеся в безопасные регионы страны.

С серьезными проблемами столкнулась и Молдова, которая приняла 100 тысяч беженцев с Украины. Сейчас у нее возникают сложности с образованием, так как местная система не способна справляться с существенно возросшей нагрузкой. Не исключено, что дети, прибывшие с Украины, будут в этом году учиться онлайн, для чего активно привлекаются украинские учителя.