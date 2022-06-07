Члены Консервативной партии Великобритании будут продолжать пытаться снять премьер-министра страны Бориса Джонсона с его поста. Об этом стало известно из сообщения журналистов газеты The Guardian. Подробности передает РИА Новости.

В кабинете министров уверены, что «вскоре Джонсон может столкнуться с другими попытками свергнуть его, если тори проиграют на дополнительных выборах 23 июня или в результате парламентского расследования будет установлено, что премьер-министр ввел в заблуждение палату общин».

Многие считают, что голосование по вотуму доверия премьеру стало “началом конца” его карьеры. Журналисты отметили, что Тереза Мэй покинула свой пост уже через три года после того, как партия вынесла ей вотум доверия.

Авторы публикации говорят о том, что доля депутатов, которые проголосовали против Джонсона, даже больше, чем против Мэй в 2018 году и Маргарет Тэтчер в 1990 году. Но Тэтчер уже через неделю подала в отставку.

Голосование по вотуму недоверия Борису Джонсону прошло 6 июня в Консервативной партии Великобритании. Его поддержали 211 человек, 148 высказали недоверие.