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Остров Ганза, который с 1973 года оставался спорной территорией, будет поделен между Данией и Канадой. Спустя 49 лет Копенгагену и Оттаве все же удалось урегулировать спор, возникший из-за этой территории.

Остров находится в проливе Кеннеди и имеет площадь в 1,3 тысячи квадратных метров. С 1973 года Дания и Канада никак не могли решить, кому из них принадлежит территория, однако сейчас найдено компромиссное решение.

Издание The Globe and Mail пишет, что 14 июня будет объявлено, что половина острова переходит в собственность Гренландии, которая в свою очередь является автономией в составе Дании. Вторую же половину получит территория Нунавут, принадлежащая Канаде. Таким образом спор будет исчерпан, а остров обретет новый статус.

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