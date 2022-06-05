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Сдерживание России – это хорошо, но если Соединенные Штаты намерены начать против РФ новый крестовый поход, то столкнутся с серьезными проблемами. И основная из них – это риск начала глобального вооруженного противостояния, заявил журналист Анатоль Ливен в своей публикации в издании The Atlantic.

Он написал, что на Украине сейчас развивается локальный конфликт, однако он спровоцирован именно Соединенными Штатами. И все идет к тому, что Вашингтон намеревается превратить его в мировую войну. Это может привести к катастрофическим последствиям для всей планеты.

Кроме того, для Соединенных Штатов невыгодно начинать и новую холодную войну против России, так как в этом случае последствия будут плачевными для самого Вашингтона.

Ливен напомнил, что в начале 90-х годов Запад одолел СССР в холодной войне, однако противостояние было очень долгим и весьма затратным для США. Сейчас они до сих пор не могут оправиться от последствий, хотя Советского Союза не существует уже более 30 лет.

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