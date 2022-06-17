Украина – это совсем не та страна, из-за которой стоило бы развязывать Третью мировую войну с применением ядерного оружия. Но такие государства как Польша, упрямо не хотят этого понимать, ставя под угрозу будущее всей планеты, написал политический обозреватель Дуг Бэндоу в издании The American Conservative.

Он напомнил заявление депутата Европарламента Радослава Сикорского, ранее занимавшего посты министра иностранных дел и обороны Польши, о необходимости передачи Киеву ядерного оружия.

Автор публикации также цитирует высказывание спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина:

«Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы».

По мнению Бэндоу, российский политик прав, так как ядерный конфликт станет катастрофой для всей планеты. А в том, что он обязательно начнется, если Киев получит ядерное оружие, давно никто не сомневается.

В завершение Бэндоу отмечает, что целью Вашингтона сейчас должна быть не помощь Украине из желания затянуть конфликт, а его немедленное прекращение. Стремление ослабить Россию вполне понятно, однако делать это в ущерб национальным интересам Соединенных Штатов – идея весьма опасная. Чем дольше будет длиться конфликт на Украине, тем больше появится сторонников идеи Сикорского о передаче Киеву ядерного оружия, что приведет к ужасным последствиям.