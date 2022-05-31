От коронавирусной инфекции планируют прививать детей от 6 до 11 лет. Вакцина для них разработана на базе препарата “Спутник V”. Тестовые прививки детям поставят уже в июне. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В указанном научном институте вакцина была разработана.

Гинцбург уточнил, что дети-добровольцы на несколько дней лягут в стационар вместе с родителями. Спустя три дня им введут вакцину. Ориентировочно это произойдёт 9-10 июня. После этого за состоянием детей и формированием у них иммунитета к коронавирусу будут наблюдать специалисты около 3 месяцев. Соответствующие клинические испытания препарата Минздрав одобрил ещё в январе.

В России уже есть детская вакцина от коронавируса. “Спутником М” прививают подростков с 12 лет.

По данным медиков, дети, как правило, легче переносят заражение коронавирусной инфекцией. На протяжении пандемии тяжёлых случаев течения ковида у детей наблюдалось в разы меньше, чем у взрослых.