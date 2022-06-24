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Проблемы с обновлением операционных систем от компании Microsoft возникли не только у рядовых пользователей, но и тех, кто участвует в программе предварительной оценки сборок Windows 10 и Windows 11. Об этом российские тестировщики сообщают в соцсетях, пишет ixbt.com.

По мнению самих пользователей, вероятно, Microsoft полностью заблокировала механизм скачивания обновлений вне зависимости от того, обновляет ли систему рядовой российский пользователь или участник программы Windows Insider.

Впрочем, совсем без обновлений пользователи из России не останутся. Ограничение, уверяют эксперты, довольно просто обходится VPN-сервисом. При его использовании обновления качаются, как и раньше.

Корпорация Microsoft заявила об уходе с российского рынка в июне. После такого заявления пользователям из России стало недоступно скачивание образов операционных систем Windows 10 и Windows 11 с официального сайта корпорации.

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