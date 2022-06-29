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Телеведущий Владимир Соловьев продолжает в своих программах допускать оскорбительные высказывания в адрес Екатеринбурга и властей города. На этот раз его мишенью стал бывший градоначальник Евгений Ройзман.

Соловьев заявил, что «подонок» и «бесовское отродье» в лице экс-мэра Екатеринбурга «засел на Урале» и даже не упоминает о «сатанизме Европы».

«Что, его всё устраивает?», – цитирует телеведущего портал E1.ru.

Ройзман в ответ сообщил, что не смотрит программы Соловьева и не собирается вступать с ним в споры.

«Послушайте, если вас облезлый пудель облаял, вы будете лаять на него в ответ? Вот и я не буду», — заявил бывший мэр.

Соловьев не в первый раз высказывает претензии к Екатеринбургу, называя город «центром мерзотной либероты».

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