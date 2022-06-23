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Британский наемник Эйден Эслин, который приговорен судом ДНР к смертной казни, связался со своими родственниками, чтобы попрощаться, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Telegraph.

Журналисты из Великобритании отмечают, что Эслин обращался ранее к властям своей страны с просьбой договориться с Москвой. Однако реакции на его призывы не последовало. Сейчас британец разуверился в том, что кто-то будет предпринимать попытки его спасения, и поэтому смирился и ожидает казни.

О звонке Эслина рассказала его бабушка Памела Холл. Она считает, что наемник уже принял свою незавидную участь.

Напомним, что Эйден Эслин вместе с двумя другими иностранными наемниками ВСУ были взяты в плен. После расследования, установившего их причастность к военным преступлениям, суд приговорил всех троих к расстрелу.

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