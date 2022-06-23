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Британскую экономику совсем скоро ждет рецессия, которая станет настоящим «ужасом» для страны, заявил руководитель Конфедерации британской промышленности Каран Билимория перед уходом с этого поста.

По его словам, шансов избежать рецессии у британского правительства уже не осталось. Однако если оно начнет шевелиться и действовать хоть немного быстрее, то сможет минимизировать негативное воздействие кризиса на экономические показатели страны. Так, оно должно пойти на снижение налогов, а также предпринять целый ряд других антикризисных мер.

В противном случае рецессия захлестнет Великобританию и нанесет серьезный удар по благосостоянию ее граждан, цитирует Билиморию РИА Новости.

Напомним, что ранее о рецессии в Соединенных Штатах заявлял бывший президент страны Дональд Трамп. Он отметил, что США впервые в своей истории оказались в столь большой беде.

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