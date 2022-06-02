Исследователи Мюнхенского технического университета в Германии разработали многофункциональную повязку на основе новой биомолекулярной пленки, которая прилипает к чувствительной ткани и высвобождает активные ингредиенты. Об этом сообщает портал Tech Explorist. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Традиционные повязки могут быть полезны для заживления небольших ссадин на коже. Но травмы мягких тканей, например, на языке или в других чувствительных областях, таких как кишечник, лечить труднее. Чтобы надежно закрыть такие раны, необходимо противостоять внешним факторам, которые способны неблагоприятно повлиять на процесс заживления.

Команда под руководством Оливера Лилега, профессора биомеханики Мюнхенского технического университета (TUM), разработала многофункциональную повязку, которая прилипает к чувствительной ткани и высвобождает активные лечебные ингредиенты.

Для этой цели немецкие ученые разработали особую биомолекулярную пленку, которая одновременно защищает раны так же, как повязка, помогает ранам быстрее заживать, отталкивает бактерии и снимает воспаление. Она целенаправленно высвобождает нужные фармацевтические ингредиенты и в конечном итоге способна раствориться сам по себе.

Новые биомолекулярные повязки могут надежно прилипать даже к гладким поверхностям, таким как хрящи и влажные ткани, не повреждая поверхность самой ткани. Покрытие этой пленкой кожной раны, как показало тестирование, ускоряет процесс заживления.

Церен Кимна, один из ведущих авторов исследования, пояснил: «Когда тонкая и гибкая пленка высохнет, ее можно взять пинцетом и легко наложить на рану. При контакте с влажной тканью нижняя сторона пленки становится мягкой и липкой и сама прилипает к ткани, не требуя дополнительной фиксации».

Пленка состоит из двух слоев: верхняя сторона состоит из биоразлагаемого полимера, который делает тонкую пленку стабильной, а также содержит муцины. Нижняя сторона пленки содержит гиалуроновую кислоту – материал, хорошо известный своей способностью связывать воду и способствовать заживлению ран. Другие молекулы химически связаны с макромолекулами гиалуроновой кислоты, благодаря чему пленка становится липкой при воздействии влаги и надежно закрывает рану.

Профессор Лилег, изучающий эти молекулы более десяти лет, отметил: «Муцины – это молекулы, которые естественным образом встречаются на слизистых оболочках нашего тела. Здесь мы впервые использовали их в биомолекулярных пленках для ускорения заживления ран. Они имеют ряд важных характеристик для защиты раны в процессе заживления: обладают антибактериальными свойствами, снимают воспаление и предотвращают колонизацию раны нежелательными клетками».

При необходимости в нижний слой можно также интегрировать антибиотики. Благодаря двухслойной структуре повязка высвобождает активные ингредиенты только в одном определенном направлении: к ране. При испытаниях на животных повязка продемонстрировала ускоренное заживление ран. Пригодность повязки для потенциального использования в будущем на людях будет изучена в дополнительных исследованиях.