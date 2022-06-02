читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи Мюнхенского технического университета в Германии разработали многофункциональную повязку на основе новой биомолекулярной пленки, которая прилипает к чувствительной ткани и высвобождает активные ингредиенты. Об этом сообщает портал Tech Explorist. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Традиционные повязки могут быть полезны для заживления небольших ссадин на коже. Но травмы мягких тканей, например, на языке или в других чувствительных областях, таких как кишечник, лечить труднее. Чтобы надежно закрыть такие раны, необходимо противостоять внешним факторам, которые способны неблагоприятно повлиять на процесс заживления.

Команда под руководством Оливера Лилега, профессора биомеханики Мюнхенского технического университета (TUM), разработала многофункциональную повязку, которая прилипает к чувствительной ткани и высвобождает активные лечебные ингредиенты.

Для этой цели немецкие ученые разработали особую биомолекулярную пленку, которая одновременно защищает раны так же, как повязка, помогает ранам быстрее заживать, отталкивает бактерии и снимает воспаление. Она целенаправленно высвобождает нужные фармацевтические ингредиенты и в конечном итоге способна раствориться сам по себе.

Новые биомолекулярные повязки могут надежно прилипать даже к гладким поверхностям, таким как хрящи и влажные ткани, не повреждая поверхность самой ткани. Покрытие этой пленкой кожной раны, как показало тестирование, ускоряет процесс заживления.

Церен Кимна, один из ведущих авторов исследования, пояснил: «Когда тонкая и гибкая пленка высохнет, ее можно взять пинцетом и легко наложить на рану. При контакте с влажной тканью нижняя сторона пленки становится мягкой и липкой и сама прилипает к ткани, не требуя дополнительной фиксации».

Пленка состоит из двух слоев: верхняя сторона состоит из биоразлагаемого полимера, который делает тонкую пленку стабильной, а также содержит муцины. Нижняя сторона пленки содержит гиалуроновую кислоту – материал, хорошо известный своей способностью связывать воду и способствовать заживлению ран. Другие молекулы химически связаны с макромолекулами гиалуроновой кислоты, благодаря чему пленка становится липкой при воздействии влаги и надежно закрывает рану.

Профессор Лилег, изучающий эти молекулы более десяти лет, отметил: «Муцины – это молекулы, которые естественным образом встречаются на слизистых оболочках нашего тела. Здесь мы впервые использовали их в биомолекулярных пленках для ускорения заживления ран. Они имеют ряд важных характеристик для защиты раны в процессе заживления: обладают антибактериальными свойствами, снимают воспаление и предотвращают колонизацию раны нежелательными клетками».

При необходимости в нижний слой можно также интегрировать антибиотики. Благодаря двухслойной структуре повязка высвобождает активные ингредиенты только в одном определенном направлении: к ране. При испытаниях на животных повязка продемонстрировала ускоренное заживление ран. Пригодность повязки для потенциального использования в будущем на людях будет изучена в дополнительных исследованиях.

Вам может понравиться

Новые катализаторы MIT ускоряют реакции под воздействием света

Фотоокислительно-восстановительные катализаторы, разработанные в США учеными Массачусетского технологического института (MIT), призваны воздействовать на протекающие через них химические вещества, помогая синтезировать лекарства и другие соединения. Об этом сообщает портал Eurekalert. Перевод

IE: Сильная засуха обнажила 3400-летний город у реки Тигр

В итоге длительной засухи в Ираке на бывшем дне Мосульского водохранилища обнаружился древний город Кемуне, существовавший около 3400 лет назад. Об этом сообщает интернет-издание Interesting Engineering (IE). Перевод основных положений

Учёные превращают ядерные отходы в алмазные батареи, способные прослужить до 1000 лет

Ядерная энергетика производит огромное количество опасных радиоактивных отходов, которые накапливаются по мере того, как в мире строится все больше и больше реакторов. Стартапы в США и Великобритании предложили эффективный способ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |