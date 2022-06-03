Колонна из трех танков ВСУ, которая перемещалась по одному из населенных пунктов, была уничтожена благодаря военной хитрости, примененной военнослужащими ВС РФ.

Они сразу поняли, что ликвидировать боевые машины в движении и при этом избежать ответного удара не получится. Поэтому прибегли к хитрой уловке. Они открыли огонь и вынудили танки противника остановиться, спрятавшись в жилой застройке. Сразу же после этого по ним были нанесены мощные удары.

Авторы публикации отмечают, что атака была чрезвычайно точной, так как огонь корректировали беспилотные аппараты-разведчики. В одном из танков после удара сдетонировали боеприпасы, поэтому его уничтожение выглядит на видео особенно эффектно.