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Портал «Русская весна» опубликовал уникальную видеозапись боя российского танка Т-90М «Прорыв 3» против украинской боевой техники. Модернизированная машина впечатляет эффективностью своих действий и неуязвимостью.

Т-90 с первого же выстрела уничтожил танк ВС Украины, а затем отправил за ним следом и боевую машину пехоты. На кадрах хорошо видно, что эта техника вряд ли подлежит ремонту.

Кроме того, российский танк нанес удар по пункту управления беспилотниками ВСУ и активировал систему аэрозольной защиты. Она, напомним, сбивает с толку головки самонаведения противотанковых ракет. Благодаря облаку аэрозоля вся рота российских боевых машин оказалась надежно защищена от ПТРК противника.

Спецоперация ВС РФ на Украине продолжается. Союзные силы уже установили полный контроль над Северодонецком и вошли в Лисичанск. Это означает, что освобождение всей территории ЛНР будет завершено в ближайшее время.

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