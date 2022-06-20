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С 1 июля в Таиланде вступают в силу новые правила въезда в страну иностранных туристов. Они смягчают установленные ограничения, которые власти королевства ввели во время эпидемии коронавируса.

Как сообщает издание Thaiger со ссылкой на тайские власти, со второго летнего месяца отменяется обязательная регистрация в Thailand Pass. Теперь этот сервис будут использовать только для того, чтобы путешественники могли предупредить, что у них во время пребывания в Таиланде возникли симптомы ковида.

Въезд в Таиланд разрешили непривитым от коронавируса туристам, а также тем, кто не сдал ПЦР-тест при посадке в самолёт. Таким путешественникам нужно будет сдать экспресс-тест по прибытии. Страховку на случай заражения ковидом власти Таиланда также отменили.

Кроме въезда в страну, власти Таиланда продлили время работы ночных развлекательных заведений. Носить маски на открытом воздухе теперь можно в порядке рекомендации, а не обязательного требования.

Коронавирусные ограничения с начала 2022 года снимаются в разных странах мира. Во многих государствах за счёт переболевших и вакцинированных граждан сохраняется высокий коллективный иммунитет к инфекции. Кроме того, сам коронавирус сейчас распространён в варианте “омикрон”-штамма. Для него характерна высокая заразность, однако ковид, который он вызывает, для большинства заражённых протекает в лёгкой форме или вовсе бессимптомно.

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