Санкции Соединенных Штатов против России поддерживаются только странами Североатлантического альянса и некоторым союзниками Вашингтона в Азии. Остальные государства не хотят присоединяться к ограничительным мерам.

Это, по мнению журналиста издания The American Conservative Теда Карпентера, должно несколько «отрезвить» США, продемонстрировав, что их агрессивная политика не имеет серьезной поддержки в мире. Мало того, подавляющее большинство государств не могут решиться даже на «прямое осуждение» действий РФ, несмотря на давление Вашингтона, приводит слова журналиста РИА Новости.

Карпентер напомнил, что в ходе Генеральной ассамблеи ООН 35 стран воздержались от голосования за осуждение спецоперации ВС РФ на Украине. Это указывает, что Соединенные Штаты переоценили свое влияние на другие государства мира.