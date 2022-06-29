Щедрые поставки оружия на Украину сделали уязвимым военно-промышленный комплекс США. В случае противостояния с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон может оказаться в весьма сложном положении, пишет американское издание The American Conservative.

Авторы публикации отметили, что внимание США сейчас отвлечено на Украину, поэтому Китай может взять под контроль Тайвань и разрушить долго выстраиваемый баланс в регионе. Причем произойдет это из-за того, что Америка в свое время сама передала Пекину собственные производственные мощности. Это не позволяет ей быстро перевооружиться после поставок боевых систем на Украину.

Напомним, что в заявлении НАТО после первого дня саммита в Мадриде говорится, что Китай пытается бросить вызов установленному сегодня миропорядку, а также демократическим ценностям и интересам Запада.