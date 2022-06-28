Ученые из Швейцарии и Австрии создали перерабатываемый прочный термостойкий пластик, который можно легко изготовить из несъедобных частей растений и применять для упаковки пищевых продуктов. Об этом сообщает Swissinfo. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Исследователи из Федерального технологического института Лозанны (EPFL) и Венского университета природных ресурсов и наук о жизни (BOKU) успешно разработали пластик из биомассы, аналогичный ПЭТ, который соответствует критериям экологически чистой альтернативы существующим пластикам.

Многие ученые по всему миру работают над разлагаемыми или перерабатываемыми полимерами, изготовленными из несъедобного растительного материала или «лигноцеллюлозной биомассы», но на этом пути много сложностей. Теперь ученые из Швейцарии и Австрии во главе с Джереми Лютербахером из Школы фундаментальных наук EPFL считают, что нашли идеальное решение.

«По сути, мы просто «готовим» древесину или другой несъедобный растительный материал, такой как сельскохозяйственные отходы, в недорогих химикатах, чтобы получить прекурсор пластика за один этап. Благодаря сохранению структуры сахара в молекулярной структуре пластика этот метод намного проще, чем существующие альтернативы», – отметил Лютербахер.

Новый метод основан на открытии, опубликованном Лютербахером и его коллегами в 2016 году. Тогда учеными было установлено, что добавление альдегида (органического соединения) стабилизировало определенные части растительного материала и предотвращало их разрушение во время экстракции.

«Используя другой альдегид — глиоксиловую кислоту вместо формальдегида — мы смогли успешно прикрепить «липкие» группы к обеим сторонам молекул сахара, что позволяет им действовать как пластиковые строительные блоки. Используя эту простую технологию, можно превратить до 25% веса сельскохозяйственных отходов или 95% очищенного сахара в экологичный пластик», – объяснил Лоренц Манкер, один из авторов нового исследования.

По словам исследователей, производимый пластик потенциально может найти широкое применение: от упаковки и текстиля до медицины и электроники. Команда уже разработала упаковочную пленку, волокна, из которых можно прясть одежду или другой текстиль, и нити для 3D-печати.

«Пластик обладает очень интересными свойствами, особенно для таких применений, как упаковка для пищевых продуктов. Уникальные свойства и характеристики такого пластика объясняются наличием неповрежденной сахарной структуры. Это делает его невероятно простым в изготовлении, потому что не требуется серьезно модифицировать то, что дано природой, и легким в разложении после использования, потому что он способен вернуться к молекуле, которая распространена в естественных условиях», – отметил Лютербахер.

Ранее издание discover24.ru сообщало о разработке в США нового недорогого распыляемого биоразлагаемого покрытия для пищевых продуктов, способного защитить продукты питания от микробов и порчи лучше, чем традиционная пищевая пластиковая пленка.