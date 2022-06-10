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Жесткая позиция России вынудила Турцию отложить на неопределенный срок военную операцию на территории Сирии. Портал Avia.Pro со ссылкой на Syria TV сообщает, что сейчас российская сторона проводит переговоры с курдскими формированиями по вопросам противодействия Анкаре.

В переговорах участвуют командующий силами ВС РФ в Сирии Александр Чайко и Главком СДС Мазлум Абди. По словам российского генерала, РФ выступает против каких-либо военных операций Турции. Также Чайко отметил, что СДС необходимо налаживать контакты с правительством Сирии, чтобы исключить риски для региона в будущем.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в ответ на эти переговоры заявил, что хотя операция пока отложена, но отменять ее Анкара не собирается. Мало того, она не допустит срыва своих военных планов.

«Пусть никто не пытается обойти нас в этом вопросе, не пытайтесь нам помешать. Наша единственная цель – террористы. Курды и арабы наши братья. Очевидно, что мы приняли все меры предосторожности, чтобы не причинить вреда гражданскому населению и окружающей среде, как на этапах планирования, так и на этапах выполнения. Все знают, что мы более действенны, чем любая другая армия», – заявил министр.

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