Если Польша введет свои войска на Украину и вступит в конфликт с ВС РФ, это вряд ли приведет с противостоянию со всем Североатлантическим альянсом, уверен политолог Андрей Суздальцев.

Он пояснил, что НАТО мог бы вмешаться, если бы вооруженное столкновение между Варшавой и Москвой вспыхнуло на территории Польши. На Украине же Альянс не станет развязывать боевые действия. Он предпочтет отдать польские войска на растерзание ВС РФ.

Суздальцев также отметил, что несмотря на громкие заявления, Польша не особо горит желанием вмешиваться в конфликт на Украине. Однако если президент Владимир Зеленский попросит о помощи, то Варшава вряд ли ему откажет. В этом случае поляки затеют собственную спецоперацию на украинской территории, не привлекая Североатлантический альянс.