читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Если Польша введет свои войска на Украину и вступит в конфликт с ВС РФ, это вряд ли приведет с противостоянию со всем Североатлантическим альянсом, уверен политолог Андрей Суздальцев.

Он пояснил, что НАТО мог бы вмешаться, если бы вооруженное столкновение между Варшавой и Москвой вспыхнуло на территории Польши. На Украине же Альянс не станет развязывать боевые действия. Он предпочтет отдать польские войска на растерзание ВС РФ.

Суздальцев также отметил, что несмотря на громкие заявления, Польша не особо горит желанием вмешиваться в конфликт на Украине. Однако если президент Владимир Зеленский попросит о помощи, то Варшава вряд ли ему откажет. В этом случае поляки затеют собственную спецоперацию на украинской территории, не привлекая Североатлантический альянс.

Вам может понравиться

WarGonzo: Бойцы спецназа “Ахмат” под Северодонецком затрофеили китайский миномет 1963 года выпуска

В распоряжении российского спецназа «Ахмат» оказался миномет китайского производства Type 63, который был получен в качестве трофея в боях за Северодонецк. Телеграм-канал WarGonzo заметил, что этот вид вооружения бы разработан

СП: Германия осуществляет “эвакуацию пятой колонны” из России

Германия много лет поддерживает несистемную либерально настроенную оппозицию из РФ. Сейчас она сама подтвердила это, заявив о готовности принимать у себя оппозиционных политиков, блогеров, а также околополитических деятелей, заявил политолог

Российские звезды поделились планами, как они проведут это лето

С наступлением лета российские звезды стали придумывать планы на отдых. Журналисты издания “Телепрограмма” рассказали о том, какие места отдыха предпочитают российские исполнители и актеры. В ходе опроса выяснилось, что не
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |