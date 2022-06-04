Спецоперация ВС РФ на Украине сильно отличается от чеченской военной кампании, рассказал политолог Андрей Суздальцев. Он пояснил, что в СВО задействованы новейшие виды вооружений, такие как беспилотные аппараты и спутниковые системы, а также активно применяются танки, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. Последние эффективно перемалывают противника на всех направлениях, что указывает на правильный выбор тактики.

Кроме того, в России очень многие не знают состав подразделений, которые ведут боевые действия на юго-востоке и востоке Украины, даже не подозревают какая техника для этих целей используется.

«Сейчас ощущается, что это другой вид боевых действий по сравнению с теми, которые Россия вела в Чечне или в Сирии», – подчеркнул политолог.

Он также сравнил СВО с конфликтом в 40-х годах прошлого столетия, в ходе которого также активно использовалась тяжелая техника.