Дискриминацию по национальному признаку усмотрел юрист из Приморского края в действиях компании H&M, которая в марте приостановила свою деятельность в России. H&M – крупнейшая в Европе сеть по розничной торговле одеждой.

Как сообщает ТАСС, иск против сети подал юрист Дмитрий Качан. По его словам, закрытие магазинов H&M исключительно на территории России – дискриминация граждан РФ по национальному признаку. Качан пояснил, что одежда, как таковая, относится не к предметам роскоши, а к предметам необходимости. Но ущемлять людей в удовлетворении их необходимых потребностей никто не вправе.

Кроме того, юрист указывает, что фактически товары, которыми торгует H&M, уже выставлены на витрине – на официальном сайте интернет-магазина компании. Там же указано, что товары есть в наличии и даже указана цена на них в рублях. Следовательно, поставщик товара не вправе ему отказать в покупке. Однако при попытке сделать заказ, сообщается, что товар для российского региона недоступен.

В качестве компенсации морального вреда юрист просит взыскать с компании H&M 700 тысяч рублей. Впрочем, сам Качан говорит, что деньги в данном случае не главное. Главное – создать судебную практику, которой смогут пользоваться россияне, защищая свои права.

Первое заседание по иску против H&M пройдёт в конце июня в Спасском районном суде Приморья.