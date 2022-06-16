Владелец консоли PlayStation 5 выиграл суд против официального импортёра приставок в Россию. Петушинский суд во Владимирской области обязал компанию заменить консоль без дисковода на приставку с приводом для чтения дисков. Об этом сообщает “Газета.ру”.

Согласно материалам дела, истец обратился в суд после того, как компания Sony ушла с российского рынка. После этого цифровой магазин PlayStation Store был отключён, и купленная истцом консоль PS 5 без дисковода фактически перестала нормально функционировать.

Со своей стороны компания “Сони Электроникс”, которая ранее завозила приставки в Россию, указывала, что не может являться надлежащим ответчиком по делу, а кроме того, не может заменить товар просто потому, что поставки консолей прекратились.

Тем не менее суд встал на сторону истца и обязал компанию заменить консоль в течение недели. В противном случае с компании взыщут по 500 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного решения.