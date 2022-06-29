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“Яндекс” свернул свою работу в Ирландии. До недавнего времени в стране работало подразделение российской IT-компании под названием Yandex Finance.

Как сообщает ТАСС, информацию уже подтвердили в головном офисе “Яндекса”. До этого новость о сворачивании деятельности появлялась на сайте ирландского Бюро регистрации предприятий. Уточняется, что Yandex Finance добровольно заявила о приостановке работы ещё 17 июня. С чем связаны такие изменения, в головном офисе компании не пояснили.

Как в этой связи уточняет “Газета.ру”, ирландская фирма “Яндекса” просуществовала менее полугода. Её официально зарегистрировали в начале января 2022-го. Издание отмечает, что в Ирландии один из самых низких налогов для IT-компаний: всего 12,5 процентов. Впрочем, со временем налог планировалось увеличить. Предполагалось, что повышенная ставка в 15 процентов начнёт действовать через год-два.

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