Полковник австрийской армии Маркус Райснер назвал три тактики ВС РФ, которые помогают им одерживать победу за победой в спецоперации на Украине. Он также отметил, что ВСУ находятся в шаге от разгромного поражения, причем даже активная накачка оружием со стороны Запада им не помогает.

ВС РФ, по словам Райснера, регулярно наносят ракетные удары по складам с боеприпасами и топливом, не давая отправлять все это в зону боевых действий. Кроме того, ракеты поражают эшелоны с западной техникой и вооружением, которые просто не доходят до линии фронта.

Кроме того, российские войска по ночам ведут мощные артиллерийские обстрелы позиций украинских боевиков, перемалывая их и лишая способности к сопротивлению. Днем же туда заходят танки и пехота, которые довершают дело, уничтожая нацистов либо заставляя их отступать.

Третий фактор, обуславливающий успешное продвижение ВС РФ – это полное превосходство в воздухе, которое является ключевым условием для победы в любом современном противостоянии, отметил Райснер.